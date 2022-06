Veja como fica o trânsito em Teresina para procissão de Corpus Christi

A confecção do tradicional tapete e a realização da procissão de Corpus Christi provocarão o mudanças a partir da noite desta quarta-feira (15/06) no trânsito no centro de Teresina. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), as alterações no percurso seguem até o encerramento do ato religioso na noite da quinta-feira (16/06).

A gerente de Operação e Fiscalização no Trânsito da Strans, Carla Sales, explicou que serão interditadas: Rua Félix Pacheco; Rua Rui Barbosa; Avenida José dos Santos e Silva; Rua David Caldas; Avenida Antonino Freire. O fechamento começa às 20h desta quarta-feira e permanece até a passagem da procissão.



“Os agentes de trânsito da Strans estarão presentes no local durante a realização do evento para garantir a segurança dos seus participantes e contribuir para o tráfego veicular na região para que flua da melhor maneira possível, garantindo a segurança de todos, orientando e auxiliando os pedestres e os motoristas”, disse Carla Sales.

Foto: Reprodução / Strans

A procissão sairá da Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Dores, localizada na Praça Saraiva, no Centro da cidade e percorrerá as Ruas Félix Pacheco, Rua Rui Barbosa, Avenida José dos Santos Silva, Rua David Caldas, Avenida Antonino Freire, finalizando o percurso na de Igreja São Benedito, localizada no final da Avenida Antonino Freire.



Programação

A Solenidade de Corpus Christi, acontece nesta quinta-feira, dia 16 de junho. A Arquidiocese de Teresina divulgou a programação, e hoje (15) será iniciada a confecção dos tradicionais tapetes às 20h, na Catedral de Nossa Senhora das Dores, no Centro da capital.

