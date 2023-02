Corso de Teresina: 800 policiais vão atuar na segurança do evento

O Corso de Teresina acontece no próximo sábado (11). Neste ano, a novidade é o percurso reduzido, que vai desde o cruzamento da Raul Lopes com Avenida Jóquei Clube até a Ponte Estaiada. A diminuição do espaço do evento, no entanto, não significa redução da segurança. Pelo menos 800 policiais vão atuar diretamente na manutenção da ordem, garantindo aos foliões que brinquem em segurança. A informação foi repassada nesta quarta (08) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.



Leia também: Inscrições de barraqueiros para o Corso 2023 já estão abertas; serão 230 pontos de vendas

Esses 800 policiais estarão distribuídos em locais estratégicos ao longo do corredor da folia. O esquema de segurança do Corso de Teresina 2023 contará ainda com 12 postos elevados, que permitem aos PM’s visão ampla e privilegiada do espaço do evento. Também estarão presentes no local a Cavalaria, equipes de Bike Patrulhamento, Policiamento Fluvial pelo Rio Poty, e o Batalhão de Policiamento Aéreo com o helicóptero da PM.

O esquema de segurança terá ainda reforço do patrulhamento com motocicletas, viaturas e agentes da PM andando a pé entre os foliões. O emprego de todas as modalidades de policiamento garantirão uma festa tranquila e segura. É isso o que diz o coordenador geral de operações da Polícia Militar, coronel Jackson Galvão.



Foto: Divulgação/FMC

“Com essa volta das atividades festivas depois da pandemia, a gente espera que o público possa se deslocar para o Corso e fazer uma brincadeira saudável, com segurança no local e nas proximidades. Vamos realizar a vistoria nos foliões para evitar o porte de armas ou de objetos perfurantes”, explica o coronel.

Vale lembrar que é proibido no Corso de Teresina o uso de carros de som e de garrafas de vidro para consumo de bebida por parte dos foliões. A PM informa que os barraqueiros que se cadastraram para participar do evento estão cientes dessa regra na hora da venda.

Delegacia da Mulher terá espaço próprio no Corso

No Centro Integrado de Segurança montado no Corso, a população poderá registrar boletins de ocorrência. A novidade é que, este ano, o Centro Integrado contará com um espaço próprio da Delegacia da Mulher. Com isso, a Secretaria de Segurança espera auxiliar no atendimento a mulheres vítimas de qualquer violência durante o evento com uma rede de apoio psicológico e social em caso de atendimentos. A Patrulha Maria da Penha também estará disponível para realização de ocorrência.

Devido à interdição de parte da Aveida Raul Lopes para a realização do evento, a Strans orienta motoristas a buscarem vias alternativas de acesso à zona Leste de Teresina, bem como a terem atenção aos locais de estacionamento permitido e proibido nos arredores do Corso.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da SSP-PI