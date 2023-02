Inscrições de barraqueiros para o Corso 2023 já estão abertas; serão 230 pontos de vendas

Os ambulantes e vendedores que desejam instalar suas barracas na Avenida Raul Lopes, onde será realizado o Corso 2023, já podem fazer suas inscrições na sede da Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Leste (Saad). Os ambulantes poderão comercializar alimentos, bebidas e acessórios aos foliões que estiverem curtindo o evento.



Leia também: Carnaval Legal: campanha chama atenção à proteção de mulheres durante festas em Teresina

Ao todo serão disponibilizados 230 pontos de vendas e as inscrições poderão ser feitas até se esgotarem as barracas disponíveis. Para se inscrever, os interessados deverão comparecer à sede da Saad Leste levando documento original com foto, CPF e comprovante de residência. Não será necessário pagamento de qualquer taxa.

(Foto: Arquivo ODIA)

Somente nesta segunda-feira (06), primeiro dia de inscrições, foram cadastradas 75 barracas, segundo o fiscal Roberval Gomes, da Gerência de Fiscalização da Saad Leste.

“Houve o comparecimento de várias pessoas para cadastrarem o comércio de produtos como bebidas, arrumadinho, água, e outras coisas. Foram distribuídas 75 senhas e todos foram atendidos. São mais de 230 pontos disponíveis e nesta terça continuarão os cadastros”, explica o fiscal.



A regularização é para que as barracas sejam instaladas em locais apropriados, proporcionando uma melhor locomoção entre os foliões.



Maior Corso do mundo

O Corso de Teresina acontecerá no dia 11 de fevereiro, no Complexo Cultural e Turístico Mirante da Ponte Estaiada. Neste ano, o percurso será diferente: a partida será na Avenida Jóquei Clube, com dispersão na Avenida Dom Severino.



O Corso é uma realização da Prefeitura Municipal de Teresina, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, com apoio da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) e outras pastas da gestão municipal. Todas as informações a respeito do evento estão disponíveis no site cultura.pmt.pi.gov.br ou na página cultura_the no Instagram.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no