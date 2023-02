Corso de Teresina movimentou mais de R$ 18 milhões na economia

Um levantamento realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMDEC) concluiu que o Corso de Teresina, realizado no último final de semana, movimentou um total de R$ 18,7 milhões na economia da cidade. O calculo teve como base que cada folião presente na avenida gastou cerca de R$ 75,00. A Prefeitura de Teresina calculou que o evento movimentou 250 mil pessoas.

Do valor total, R$ 2,1 milhões foram injetados em Teresina pelos 28 mil turistas de outros estados e de cidades do interior do estado que estiveram na capital para participar da prévia de Carnaval.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Esses números demonstram que Teresina tem grande propensão para o Turismo de eventos. Os teresinenses e moradores de Timon representaram 88,9% do total de pessoas na Avenida, enquanto 11,2% eram turistas”, explicou o secretário da SEMDEC, Iran Felinto.

LEIA TAMBÉM: Operação Corso 2023: Cinco homens são presos e nenhuma ocorrência grave é registrada

Na pesquisa, os foliões atribuíram em média nota 9,0 para o Corso em uma escala de 0 a 10. “Outro aspecto interessante da pesquisa foi a nota 9,0, entre zero e dez, atribuída pelos foliões à organização do Corso. Isso demonstra o quanto a população estava ávida pelo retorno de sua maior festa”, disse o coordenador de Turismo da SEMDEC, Eneas Barros.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da SEMDEC