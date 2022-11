Covid-19: FMS abre vagas para vacinação de crianças de 6 meses a 2 anos sem comorbidades

Hoje (25), às 17h, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) abriu novas vagas de agendamento para vacinação contra a Covid-19 destinada a crianças entre 6 meses e menores de três anos de idade (2 anos, 11 meses e 29 dias) sem comorbidades. Para ter acesso, clique aqui.

De acordo com presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, a baixa procura fez com o que o órgão ampliasse a vacinação. “Abrimos a vacinação para crianças sem comorbidades também devido a baixa procura do público com comorbidade. Por isso vamos ampliar a abrir agora para os sem comorbidades”, explica. Ele faz um apelo para que pais e responsáveis não deixem de imunizar os pequenos, diante do aumento de casos de covid-19 constatado nos últimos dias.

Os pequenos serão imunizados com a vacina Pfizer infantil, em um esquema que contempla três doses. As duas doses iniciais devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose.

No momento da vacinação, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis e apresentar os seguintes documentos: CPF ou Cartão do SUS, Cartão de Vacina.

