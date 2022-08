Cruzamento da Miguel Rosa com Frei Serafim é liberado totalmente após estudo técnico

O cruzamento das avenidas Miguel Rosa e Frei Serafim foi liberado nesta quarta-feira (17), após realização de estudo de viabilidade para posterior rebaixamento da via. Agora, de acordo com a Secretaria de Planejamento, as informações coletadas pelos técnicos serão incluídas no projeto de engenharia do rebaixamento, para só depois disso, ser encaminhado para licitação.

No local, foram realizados o serviço de sondagem em quatro pontos do cruzamento. As equipes fizeram a perfuração do solo e continuarão os trabalhos de topografia, além do levantamento topográfico realizado com drones, que possibilita o mapeamento de grandes áreas em curto espaço de tempo.

(Foto: Arquivo / O DIA)



A perfuração foi feita em cerca de 18 metros de profundidade, com o intuito de levantar informações sobre as características do solo. O projeto de rebaixamento da avenida Miguel Rosa é uma obra necessária para desafogar o trânsito da região e melhorar as questões de mobilidade.

Entre outros benefícios, o projeto contará com uma integração com o patrimônio histórico; otimização da segurança no trânsito; atratividade para pedestres e ciclistas, bem como melhorias de acessibilidade na área.

