Deputado defende que prefeitura de Teresina mantenha feriado de carnaval

O deputado estadual Francisco Magalhães (PT) defendeu nesta quarta-feira (9) o cumprimento do acordo firmado entre os comerciários e empregadores do setor que garante folga aos trabalhadores durante o feriado de Carnaval. Uma convenção coletiva estabeleceu que os comerciários trabalhassem nos feriados de dezembro para folgar no período carnavalesco.

Francisco Magalhães revelou na tribuna da Assembleia Legislativa que empresários conversam com o prefeito Dr. Pessoa (MDB) para que o comércio funcione normalmente durante o Carnaval. O parlamentar apelou para que o gestor da capital consulte sua equipe jurídica para entender como a folga dos comércios já estava acordada.

“Não é uma coisa imposta. Tem um acordo entre as classes patronal e laboral. Então, que o prefeito de Teresina não imponha sacrifícios, mais uma vez, em cima da parte mais fraca que, nesse momento, é o trabalhador comerciário”, afirmou o deputado.

Os empresários buscam junto ao prefeito que os feriados previstos para 28 de fevereiro e 1º de março sejam cancelados devido o decreto municipal que cancelou as atividades carnavalescas na cidade devido o aumento de síndromes gripais que Teresina registra desde o início do ano devido a circulação da variante Ômicron.

