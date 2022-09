Desfile de 7 de Setembro em Teresina contará com quase 100 agentes de segurança

A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Teresina vão estar com um efetivo de 96 agentes de segurança, durante as comemorações do Dia da Independência do Brasil aqui na capital. Ao todo, serão 90 policiais militares e seis guardas municipais dentro e nos arredores da Avenida Marechal Castelo Branco, local do desfile cívico de 7 de Setembro. Agentes da STRANS também estarão orientando os condutores sobre as mudanças no trânsito da região.

De acordo com o Coronel Sá Júnior, que comanda as ações da PM no evento, o efetivo visa garantir a segurança do público em geral que vai assistir aos desfiles, das autoridades presentes e também dos manifestantes, que agendaram protestos durante o desfile. “Serão 90 homens, em 20 viaturas, dentre carros, motocicletas e o helicóptero promovendo a segurança na região. Já fomos informados também das manifestações que irão acontecer durante o desfile, como o Grito dos Excluídos, que acontece todo ano”.

Desfiles devem começar a partir das 7h (Foto: Arquivo / O DIA)

“E me parece que haverá também uma manifestação dos enfermeiros, prevista também para amanhã. Então, a Polícia Militar está pronta para atender e garantir a segurança de todos”, complementou o Coronel Sá Júnior. A Guarda Municipal vai contribuir com a segurança do desfile com duas equipes, com seis GCM’s. As viaturas ficarão no final do desfile, próximo à Ponte Estaiada, na dispersão dos participantes do desfile.

A programação do desfile de 7 de setembro está marcada para iniciar a partir das 7h.

Manifestações

Além dos atos da manhã, está marcada também uma manifestação de apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro (PL), no turno da tarde, e que deve começar no Balão da Avenida Aquiles Wall Ferraz e seguir em direção à Ponte Estaiada. Ao Portal O Dia, a PM informou que deve acompanhar o ato. Porém, o efetivo para a manifestação da tarde não foi informado.

