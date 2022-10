Dia de Finados: veja o funcionamento do comércio em Teresina durante o feriado

Devido ao feriado do Dia de Finados, celebrado nesta quarta-feira (02), as lojas do comércio, supermercados, shoppings e bancos funcionarão em horário diferenciado.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Comércio

O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI) comunica que as lojas do centro e dos bairros de Teresina estarão fechadas.



Shoppings

Shopping Rio Poty



O Shopping Rio Poty funcionará normalmente durante o feriado, das 10h às 22h.

Shopping Riverside



O Riverside informou que a Praça de Alimentação e o Parque Infantil funcionam normalmente, das 10h às 22h. As lojas e quiosques funcionam das 9h às 21h. A academia abre das 8h e fica aberta até às 14h. A padaria abre das 7h às 22h. As clínicas e consultórios estarão fechados, enquanto o supermercado funciona normalmente, das 8h às 22h.



Teresina Shopping



As lojas do Teresina Shopping funcionarão das 14h às 20h. O Espaço Família funcionará das 12h às 20h. Já o Big Bompreço funcionará das 8h às 22h. As Lojas de Alimentação e Parque funcionarão das 10h às 22h, enquanto as Cafeterias poderão funcionar das 12h às 22h e a Smart Fit funcionará das 8h às 17h.

Supermercados

Pão de Açúcar



Na próxima quarta-feira, dia 02 de novembro, data em que se comemora o Dia de Finados, as unidades do Pão de Açúcar funcionarão normalmente. A loja da Frei Serafim funcionará das 7h às 20h. Já as lojas São Cristóvão e Jockey terão atendimento das 7h às 21h e a unidade localizada na Dom Severino funciona das 7h às 22h.



Mercado Extra



O Mercado Extra, localizado na Avenida Barão de Gurguéia, funcionará no horário normal das 7h às 22h.



Serviço público

Devido ao feriado do Dia de Finados, comemorado no dia 02 de novembro, algumas repartições estarão fechadas no Piauí e só voltam a funcionar normalmente na quinta-feira (03), como o Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) e o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI).



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no