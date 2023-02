Dom Juarez, novo arcebispo de Teresina, toma posse neste sábado (25)

O novo Arcebispo de Teresina, Dom Juarez Sousa da Silva, toma posse neste sábado (25) às 16h, na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Dores, localizada na Praça Saraiva, Centro da capital. A Arquidiocese de Teresina preparou uma grande programação para acolher o seu Oitavo Arcebispo Metropolitano.

Nomeado no dia 04 de janeiro de 2023 pelo Papa Francisco, Dom Juarez Sousa será o primeiro piauiense a ocupar a cátedra de Teresina . Ele substituirá Dom Jacinto Brito, que apresentou pedido de renúncia atendendo às determinações eclesiásticas que preveem o afastamento das atribuições de governo para bispos a partir de 75 anos de idade. Atualmente, Dom Juarez é presidente do Regional Nordeste IV da CNBB e tem como lema episcopal “Para que todos tenham vida” – Jo 10,10.

Todo o clero, seminaristas, religiosos e religiosas, agentes de pastorais, movimentos, setores e grupos arquidiocesanos, leigos e leigas, além de autoridades públicas e políticas são aguardados na posse canônica. Caravanas vindas das dioceses do Piauí, além das 96 unidades pastorais da Arquidiocese de Teresina, o que compreende 37 municípios, também irão marcar presença. A Arquidiocese também prepara a acolhida dos arcebispos, bispos, padres e diáconos de outros estados, além de familiares e amigos de Dom Juarez.

Para o novo arcebispo metropolitano, as expectativas são as melhores, já que durante boa parte de sua vida exerceu o sacerdócio na Arquidiocese de Teresina, e já conhece boa parte do clero arquidiocesano. “Estou indo com o coração aberto para dar continuidade ao belíssimo trabalho do Dom Jacinto, ao mesmo tempo dando os passos de que a Igreja precisa, continuando a dar destaque aos serviços de caridade e de proximidade com a comunidade”, finaliza Dom Juarez Sousa.

Carreata de acolhida

No sábado (25), a programação de acolhida do novo arcebispo inicia logo pela manhã, a partir das 9h, com carreata saindo no início da BR-343, sentido Altos-Teresina, até a Residência Episcopal, localizada na Avenida Frei Serafim, Centro de Teresina. Após a chegada, Dom Juarez Sousa será recepcionado por Dom Jacinto Brito, que entregará as chaves da casa para o novo pastor da Igreja Particular de Teresina.

Vigília Eucarística

Com o tema “Bendito o que vem em nome do Senhor”, na sexta-feira (24) será realizada uma Vigília Eucarística em preparação para a posse canônica de Dom Juarez Sousa. A programação terá início às 19h e seguirá até 23h na Catedral Metropolitana de Teresina.

Trajetória eclesial de Dom Juarez Sousa

Dom Juarez Sousa da Silva nasceu no interior do município de Barras, hoje município de Cabeceiras do Piauí – PI, no dia 30 de junho de 1961. É o primogênito dos sete filhos do casal Anísio Marques da Silva e Maria José Sousa da Silva. Cursou o Ensino fundamental nas Unidades Escolares Matias Olímpio e Gervásio Costa, em sua cidade natal, e o Ensino Médio no Seminário da Assunção, em Jacarezinho-PR.





O religioso tem bacharelado em Filosofia e Teologia pelo Seminário Maior Interdiocesano Sagrado Coração de Jesus, em Teresina-PI, e é graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), com mestrado em História Eclesiástica pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, na Itália. Foi ordenado diácono no dia 10 de julho de 1993, na Catedral de Santo Antônio, em Campo Maior-PI, e presbítero em 19 de março de 1994, na Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Barras – PI.





Foi administrador da Paróquia de São José, em Altos-PI, de 1994 a 1996; vice-reitor e administrador do Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus, de 1996 a 1998; Diretor do Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí – ICESPI, de 2002 a 2008. Em 27 de fevereiro de 2008, foi nomeado bispo da diocese de Oeiras (PI) pelo Papa Bento XVI; sua ordenação episcopal aconteceu no dia 17 de maio de 2008, na Catedral Nossa Senhora da Vitória, em Oeiras, onde exerceu seu pastoreio até o dia 06 de janeiro de 2016, quando foi nomeado pelo Papa Francisco, bispo coadjuntor da Diocese de Parnaíba, assumindo a titularidade da diocese no dia 24 de agosto do mesmo ano.

