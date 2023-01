Dom Juarez é o primeiro piauiense a ser arcebispo em 100 anos

O novo arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Juarez Sousa da Silva, foi nomeado nesta quarta-feira (04) pelo Papa Francisco após o pedido de renúncia apresentado por Dom Jacinto Brito, que esteve à frente da Arquidiocese de Teresina por 10 anos. Agora bispo emérito, Dom Jacinto destaca o marco de seu sucessor: o primeiro arcebispo piauiense em mais de 100 anos.



“É uma alegria ter nomeado o querido irmão Dom Juarez Sousa da Silva para ser meu sucessor, oitavo arcebispo de Teresina e o 10º bispo da arquidiocese. Ele nasceu em Barras, e isso para nós é significativo, pois é a primeira vez, em mais de 100 anos de história da nossa diocese, que temos um piauiense à frente desta igreja como sucessor dos apóstolos”, comenta.



Dom Juarez Sousa da Silva é nomeado novo Arcebispo de Teresina (Foto: Reprodução/Arquidiocese de Teresina)



Aos 75 anos, Dom Jacinto Brito se torna bispo emérito. Apesar de aposentado, ele conta que terá as mesmas funções que o atual arcebispo, não exercendo apenas as funções administrativas. Ao longo de uma década à frente da Igreja em Teresina, Dom Jacinto enfatiza seu sentimento de gratidão à Arquidiocese e relembra as inúmeras ações desenvolvidas pela igreja.

“Me lembro que quando cheguei aqui, no dia 06 de maio de 2012, eu disse ‘me dêem um lugar no seu coração’, e eu senti isso. Acolhimento, colaboração, afeição. Tanto assim, que optei por permanecer em Teresina, e vou residir na mesma casa que meu querido antecessor Dom Miguel permaneceu até a morte; Foi um tempo que correu rápido, com muitas coisas a fazer e novas frente missionárias. A cidade cresceu muito e a complexidade de Teresina aumentou bastante, exigindo novas iniciativas pastorais, dentre elas as de áreas pastorais para suprir as lacunas onde não podíamos criar uma paróquia por falta de padres”, disse.

Dom Jacinto Brito destaca a importância de Dom Juarez, como primeiro piauiense a assumir a função no Piauí (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Dom Jacinto Brito acrescenta que durante os anos que assumiu a Arquidiocese de Teresina, aumentaram as iniciativas de incentivo às vocações sacerdotais. “Há 11 anos eu encontrei a arquidiocese com 13 seminaristas. Hoje, estou deixando com 49. Nesse período, ordenamos 25 padres e temos atualmente 72 diáconos, dois terços deles ordenados por mim. Estamos com uma turma que está começando sua formação com 25 novos candidatos a diaconato permanente”, pontua o arcebispo.



Além disso, outras ações foram fortalecidas, especialmente aquelas voltadas para o social. “Os grupos de leigos, que é a tropa de choque da igreja, que estão em todos os lugares e em lugares mais desafiadores, se multiplicaram, assim como as pastorais, os grupos, os serviços, às comunidades nova, de modo que nós estamos com uma igreja enriquecida com muitas frentes de trabalho pastoral, e um realce particular para as pastorais sociais, onde o braço da caridade da igreja chega até a comunidade”, finaliza o bispo Dom Jacinto Brito.



