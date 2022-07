Dr. Pessoa assume que obras estão lentas e gestão precisa melhorar

O prefeito de Teresina Dr. Pessoa (Republicanos) anda incomodado com sua própria gestão. Alvo de críticas por problemas em diversas áreas da administração como zeladoria pública, Educação e com denúncias de corrupção, o gestor acrescentou mais um problema a essa extensa lista. Para ele, as obras na capital estão muito lentas.

Leia também: Dr. Pessoa reclama de desprestígio em evento de Jeová Alencar

A insatisfação de Dr. Pessoa foi demostrada em público durante solenidade oficial do lançamento do Programa Orçamento Popular.no Palácio da Cidade na quinta-feira (30/06). Ele desferiu críticas ao secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Teresina, Edmilson Ferreira, que estava sentado ao seu lado.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Dr. Pessoa chegou a comparar Edmilson Ferreira ao piloto de Fórmula 1 Rubinho Barrichello, em sinônimo de lentidão. Ao ser questionado pela reportagem do O Dia, porém, o prefeito resolveu amenizar as críticas ao secretário e direcionou a insatisfação às empresas que executam os serviços.

“As obras em Teresina estão lentas, mas não é culpa do Edmilson Ferreira, a culpa é das empresas. Ele é uma pessoa bem próxima de mim, é do campo da engenharia e de uma qualidade enorme”, disse Dr. Pessoa.

Dr. Pessoa e Edmilson Ferreira (Foto: Assis Ferandes / O Dia)

O chefe do Executivo reconheceu que pouca coisa está sendo realizada pela gestão, mas avalia que está melhorando. “Ao meu estilo, que é ser verdadeiro, está andando algumas coisinhas. Eu estou indo para destravar”, comentou. “Está evoluindo para melhor. Precisa melhorar, mas está evoluindo”, finalizo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no