“Vai trabalhar vagabundo”, Pessoa troca ofensas com professores e sai escoltado de desfile

Terminou em confusão a participação do Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, no desfile cívico de 7 de Setembro, na manhã desta quarta. Os Professores protestavam pelo reajuste de 33% piso da categoria, a Prefeitura concedeu apenas 16%. Durante a saída de Dr. Pessoa os educadores trocaram ofensas com o Prefeito que chamou os profissionais “vagabundos” e disse para os educadores “irem trabalhar”. Revoltados os protestantes atiraram garrafas d’água e objetos no carro do Prefeito.



O protesto ocorre um dia após o plenário da Câmara Municipal de Teresina rejeitar a tramitação do segundo processo de Impeachment contra o Prefeito de Teresina. Por maioria absoluta os vereadores presentes negaram o prosseguimento da denúncia do Ministério Público do Piauí que apontava improbidade administrativa do gestor.

Confira o vídeo:

Os manifestantes cercaram o prefeito de Teresina, que estava sendo escoltado por guardas municipais. Houve empurra-empurra e correria quando o prefeito tentou entrar no carro. O gestor deixou o local sob forte protesto de professores, enfermeiros e outras categorias. Além disso, Dr. Pessoa não quis se pronunciar e não falou com a imprensa.



Em protesto, manifestantes pedem a saída de Dr. Pessoa. “Fora Pessoa!”. Os enfermeiros protestam contra a derrubada do piso nacional da enfermagem. Já os professores completaram 211 dias de greve e seguem reivindicando o piso salarial. Sinésio Soares, coordenador geral do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm), afirma que os servidores seguem resistindo. "Continuamos na luta contra uma atitude arbitrária do prefeito Dr. Pessoa e do secretário Nouga que não cumprem a lei federal".



