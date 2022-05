Dr. Pessoa vai gastar R$ 1 milhão em Píer Flutuante em Teresina

A Prefeitura de Teresina vai investir um total de R$ 1.135.867,98 na construção de um Píer Flutuante no Rio Parnaíba, em frente ao Iate Clube, na zona Norte de Teresina. A licitação para a contratação da empresa responsável pela obra está programada para acontecer na próxima quarta-feira (25/05).

Leia também: Menos de dois meses após inauguração, píer do parque das crianças segue interditado

O processo é realizado pela Superintendente das Ações Administrativas Descentralizadas da Zona Norte (SAAD) e estabelece um prazo de 120 para a conclusão do Píer Flutuante. O superintendente Roncalli Filho explicou que a construção é uma determinação do prefeito da capital, Dr. Pessoa.

Foto: Reprodução

“A construção de um píer flutuante foi uma determinação do nosso prefeito Dr. Pessoa e será mais uma importante obra que será realizada para a capital, buscando fomentar a economia e turismo da nossa cidade”, destacou o gestor.

Prefeitura perdeu recurso para Pier no Rio Poti

Em janeiro, o blog do jornalista João Magalhães, no Portal O Dia, divulgou a Prefeitura de Teresina havia perdido recursos de uma emenda parlamentar do senador Elmano Férrer para a construção de um Píer Flutuante no Rio Poti, no Complexo Turístico da Ponte Estaiada. A perda aconteceu pela demora na elaboração do projeto. O valor era de R$ 250 mil.

À época, a Secretaria Municipal de Planejamento afirmou que a construção do píer estava garantida mesmo sem os recursos do senador e que a obra era fundamental para ampliar o turismo na capital.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no