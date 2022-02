Eleição no Maranhão: Paulo Marinho Jr aposta em pré-candidatura de Josimar para o governo

Paulo Marinho Jr, vice-prefeito da cidade de Caxias/MA, aposta que a pré-candidatura do deputado federal Josimar de Maranhãozinho (PL) para o governo do Maranhão deverá ser homologada nas convenções partidárias e irá surpreender nas eleições deste ano.

O vice-prefeito analisa que o cenário para a sucessão do governador Flávio Dino ainda é incerto, o que abre possibilidade para novos nomes na disputa. Ele acredita que a expressiva votação de Josimar para deputado federal na eleição passada o credencia para disputar o Palácio dos Leões.

Leia também: Josimar de Maranhãozinho define combate à pobreza como foco da campanha ao governo

“Vejo um campo muito fragmentado, a falta de um candidato favorito absoluto, permite que muita gente possa sonhar. Nosso partido tem um pré-candidato ao governo do Estado, que é o Josimar (de Maranhãozinho). Ele teve 6% do total de votos para deputado federal, que é uma eleição muito difícil. Tenho certeza que ele vai surpreender e será o próximo governador do Maranhão”, disse em entrevista ao O DIA.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Paulo Marinho relevou que o grupo político que faz parte defenderá a candidatura de Josimar em Caxias/MA porque defende a mudanças nos índices negativos registrados no estado. “O Maranhão tem indicadores muito ruins. Para mudar essa realidade é preciso tirar muita gente da zona de conforto. Isso só se faz com coragem e determinação”, afirmou.

Ele apontou que o Leste do Maranhão é carente de obras em diversos setores, como saúde, pesquisa tecnológica e de infraestrutura – a obra da BR 226 está paralisada entre Caxias e Timon, para ligar os municípios ao Piauí.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no