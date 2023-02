Em caminhão com tema safari, família do Monte Castelo espera ganhar prêmio de R$ 20 mil

Neste sábado (11), a família da foliã Naiara Belo, moradora do bairro Monte Castelo, zona Sul da capital, desfila no Corso de Teresina pela décima vez. Após dois anos sem participar do evento, a família apostou no caminhão decorado com o tema safari para ganhar um dos prêmios de R$ 20 mil. Segundo Naiara, desde que começou a desfilar no Corso, a família já ganhou três vezes o maior prêmio do evento.



Foto: Jorge Machado/O Dia

“Escolhemos esse tema para dizer que, mesmo nas adversidades, animais e caçadores podem estar no mesmo lugar e na mesma diversão. Passamos dois anos parados sem poder desfilar, mas agora voltamos com força total. Já ganhamos por três anos e esperamos ganhar esse ano novamente”, diz a foliã.

Foto: Jorge Machado/O Dia

Nesta edição, foram cadastrados 20 caminhões para o desfile, que inicia na rotatória da Jóquei Clube e encerra no Complexo Cultural da Ponte Estaiada, dispersando pela alça da ponte em direção à zona Norte. Ao final do evento, os caminhões irão participar de uma votação, onde os três primeiros colocados irão dividir um prêmio no valor de R$ 60 mil reais, sendo R$ 20 mil para o mais decorado, R$ 20 mil para o mais animado e R$ 20 mil para o criativo.

