Em homenagem, jornalista Lívio Galeno vira nome de rua em Teresina

As placas comemorativas do projeto “Se Essa Rua Fosse Minha”, edição 2022, foram entregues aos familiares e amigos dos homenageados na noite desta quarta-feira (09), em solenidade que aconteceu no Centro de Convenções de Teresina. O jornalista Lívio Galeno, âncora da O DIA TV, foi um dos homenageados. A placa foi entregue à esposa, Thalita Lima e à filha, Eva (07).

Na foto, o irmão de Lívio, com a esposa, ao lado de Thalita e Eva, esposa e filha do jornalista (Foto: Arquivo pessoal)

“Para nós é uma emoção muito grande receber essa homenagem. Primeiro porque é o reconhecimento de tanto esforço que ele teve por fazer um bom trabalho. Ele amava ser jornalista e ficamos muito felizes e orgulhosos com esse reconhecimento. Também por ter o nome dele eternizado na nossa cidade. No futuro, as pessoas poderão conhecer a história dele. E por último por nossa filha. Eva sabe a importância que o pai dela teve na nossa vida, na nossa família. Mas quando ela for maior, vai entender a importância que ele teve para a sociedade, e isso vai aumentar o orgulho que ela tem do pai”, disse Thalita, esposa de Lívio.

Eva, filha do jornalista Lívio Galeno com a placa do "Se Essa Rua Fosse Minha" (Foto: Arquivo pessoal)

O projeto “Se Essa Rua Fosse Minha”, da Prefeitura de Teresina, visa homenagear cidadãos teresinenses com nomes de logradouros públicos na Capital, enaltecendo a importância de sua história para a comunidade.

A Rua Jornalista Lívio Galeno fica localizada no bairro Uruguai, zona Leste de Teresina, e irá substituir a Rua 06 do Residencial ‘O Sonho Não Acabou’, começando na Rua Maria Socorro de Macêdo Claudino e prolongando-se por toda sua extensão.



Conheça a trajetória de Lívio Galeno



Lívio Galeno nasceu na cidade de Imperatriz, no Maranhão, mas desde a adolescência morava em Teresina. Formado pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), com intercâmbio em Portugal e pós graduação em Teresina, Lívio trabalhou em diversas redações da capital piauiense. Teresinense de coração, Lívio se dedicou, nos seus 16 de carreira no Jornalismo, a dar voz àqueles que não tinham voz.



O homenageado trabalhou como produtor, editor, repórter e apresentador de TV. Em 2018, Lívio foi o primeiro jornalista contratado para atuar na O DIA TV. Teve como primeiro desafio apresentar os boletins diários veiculados na emissora recém fundada. Em seguida, assumiu o comando do telejornal O DIA News.



(Foto: Arquivo ODIA)

Coube a Lívio anunciar ao Brasil a inauguração da TV numa entrada ao vivo no telejornal da Rede TV News, que à época era apresentado por Boris Casoy, no dia 18 de maio de 2018. Foi dele também a primeira matéria da O DIA TV exibida nacionalmente pela Rede TV!, durante a cobertura da tragédia no Parque Rodoviário, em 2019.



O reconhecimento de seu trabalho e da importância social do jornalismo que Lívio praticava pode ser sentido quando do seu falecimento. As principais instituições do Estado do Piauí (Governo do Estado, Prefeitura de Teresina, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, Tribunal de Justiça, dentre outros) manifestaram pesar pela sua precoce partida. Lívio Galeno faleceu no dia 05 de janeiro de 2022. Ele era casado com Thalita Lima e pai da pequena Eva.



