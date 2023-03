Em meio à greve, SETUT participa de reunião para integração dos ônibus com o Metrô

Uma reunião realizada na última terça-feira (14) entre representantes do Metrô de Teresina e do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina (Setut), para “projetar a integração dos ônibus da capital com o metrô na região sudeste” de Teresina. A informação foi confirmada pela assessoria da Companhia Ferroviária do Piauí. O que chama a atenção é que o encontro acontece em meio a greve dos motoristas e cobradores do transporte público da capital, que já entrou no terceiro dia sem previsão de fim.

Os veículos do sistema estão parados desde a última segunda (13) e só ônibus cadastrados estão rodando. Além da crise nos ônibus da capital, o próprio Metrô de Teresina também tem apresentado falhas na operação. No início da manhã de hoje (15) a Companhia Ferroviária do Piauí informou que o metrô atrasaria as viagens por pelo menos 15 minutos. “O atraso se deve a um bloqueio de um dos FTL’s da Transnordestina. A Companhia Ferroviária do Piauí já está tomando as medidas necessárias para liberar o fluxo”, disse um comunicado nas redes sociais.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A reunião teve a presença do presidente da Companhia Ferroviária do Piauí José Augusto Nunes, técnicos e representantes do SETUT. Foi debatido um “projeto prevê a reforma do trecho de 2,5 km da linha ferroviária que liga a estação Boa Esperança, no bairro Dirceu, ao bairro Colorado, que ganhará um moderno ponto de embarque e desembarque”.

Além disso, no local, serão implantados bancos, rampas com acessibilidade, banheiros, parque infantil, lixeiras, áreas de convivência, além de passagens de nível, dispositivos de drenagem e sinalização. A reportagem do Portal O Dia entrou em contato com o Sindicato para obter um posicionamento sobre essa reunião. E a informação repassada foi de que o Setut "não confirmou essa informação".

