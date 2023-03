Sintetro questiona retorno total dos ônibus determinado pela justiça: ‘Nem o Setut cumpre”

O Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte Rodoviário de Teresina (Sintetro) questionou a decisão do desembargador Téssio Tôrres, que determinou o retorno de 100% da frota de ônibus para as ruas nos horários de pico durante a greve. De acordo com o presidente da entidade, Antônio Cardoso, antes mesmo da greve começar, Teresina já não tinha 100% dos ônibus disponíveis para atender a população, portanto voltar com a totalidade da frota, como manda a justiça, é algo que não ficou claro.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

“A decisão da justiça é de botar 100% da frota na rua, mas eu queria falar ao desembargador: 100% de quê? Porque quem descumpre a ordem é o próprio Setut. A Strans emite uma ordem de serviço de 250 veículos, que o Setut nunca cumpriu e aí agora a justiça vem atender a um pedido do Setut para determinar que a gente coloque 100% dos carros para rodar. Não somos nós que temos que colocar. Quem tem que fazer isso é o próprio Setut”, explicou Cardoso.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

O Sintetro ainda não foi oficialmente notificado da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, proferida ainda na noite de ontem (14). No entanto, o presidente da entidade já adiantou que a multa de R$ 50 mil é um valor exorbitante e que foge completamente às condições financeiras do sindicato. Cardoso lembra que os trabalhadores estão há mais de mês com os salários atrasados.

“Talvez o senhor desembargador não saiba, mas nós estamos tendo que trabalhar como escravos porque estamos há 45 dias sem pagamento. Não temos dinheiro para pagar multa de R$ 50 mil, porque estamos é com dois meses com o salário atrasado. Queremos que alguém resolva nosso problema com essas empresas ou com outras. É o prefeito quem tem que resolver, porque ele é o poder concedente”, desabafou Antônio Cardoso.

Os motoristas e cobradores se concentram no começo desta manhã (15) em frente à Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), na Avenida Marechal Castelo Branco. Por conta da movimentação, a via está obstruída parcialmente. De lá, os trabalhadores seguirão em caminhada até o Palácio da Cidade, onde aguardarão novamente serem recebidos pelo prefeito, Dr. Pessoa.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no