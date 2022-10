Em Teresina, 224 ônibus devem circular durante segundo turno das eleições; veja horários

Como forma de garantir o direito de ir e vir da população no segundo turno das eleições presidenciais, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) informou que Teresina terá 224 veículos circulando neste domingo (30). Assim, o órgão divulgou o quadro de horário dos ônibus na capital e os eleitores devem ficar atentos aos horários de saída dos ônibus do ponto de origem de cada linha.



Segundo a Strans, todas as 75 linhas do transporte público da capital serão contempladas com a gratuidade nas passagens, de acordo com o decreto municipal nº 23.095, de 26 de outubro. O benefício estará disponível das 6h às 19h e para fazer isso é necessário apresentar o título de eleitor (físico ou e-Título) comprovando seu local de votação

O documento assinado pelo prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, segue a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que recomendou aos municípios brasileiros a oferta de transporte público gratuito à população no dia da eleição.

O Piauí também terá transporte intermunicipal gratuito no próximo domingo (30), quando acontece o segundo turno da eleição presidencial, e na segunda-feira (31). A medida consta no decreto publicado nesta segunda (24) no Diário Oficial do Piauí, assinado pela governadora Regina Sousa.

A concessão da gratuidade no transporte intermunicipal visa facilitar o trânsito de piauienses que votam em outras cidades fora de Teresina e assegurar o direito ao voto no segundo turno das eleições.

De acordo com o decreto, a gratuidade terá vigor a partir das 4h do sábado (29), valerá durante todo o domingo (30), dia das eleições, e encerrará às 12h da segunda-feira (31).

Para ter acesso à viagem gratuita, o passageiro deverá apresentar o título de eleitor impresso ou o e-título ou, alternativamente, “qualquer meio idôneo, físico ou eletrônico, que comprove a identidade e o local de votação do usuário”.

