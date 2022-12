Em Teresina, cerca de 72 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto neste fim de ano

Com a proximidade do Natal e Réveillon, muitos brasileiros já estão preparando as malas para aproveitar o período com a família e amigos. O Aeroporto de Teresina (THE) estima que, a partir do dia 15 de dezembro de 2022 até o dia 6 de janeiro de 2023, cerca de 72 mil passageiros cruzem os portões de embarque e desembarque da capital piauiense.

De acordo com levantamento feito pela CCR Aeroportos, concessionária que administra o Aeroporto de Teresina, são esperadas mais de 500 operações neste fim de ano. “Desde que a CCR Aeroportos assumiu a gestão do Aeroporto de Teresina, em março deste ano, vem trabalhando para oferecer cada vez mais conforto e segurança aos nossos passageiros. Este será nosso primeiro fim de ano juntos e estamos muito felizes em poder fazer parte da vida dos teresinenses e turistas”, destaca o gerente Éden Pisani Júnior.

A administração reforça ainda que os passageiros devem ficar atentos à importância do uso correto da máscara, que voltou a ser obrigatório nos aeroportos e aeronaves, conforme decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em vigor desde 25 de novembro deste ano.



Aeroportos pelo Brasil

De 15 de dezembro de 2022 até 6 de janeiro de 2023, a previsão de movimentação em todos os aeroportos administrados pela CCR Aeroportos é de mais de um milhão de passageiros. Já os pousos e decolagens devem somar mais de 10 mil operações. Os números abrangem os aeroportos operados pela companhia em Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina, no Estado do Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; Pelotas, no Rio Grande do Sul; Goiânia, em Goiás; Palmas, no Tocantins; São Luís e Imperatriz, no Maranhão; Petrolina, em Pernambuco; e Teresina, no Piauí.



