Em Teresina, Dia de Natal deve ser ensolarado pela manhã e com pancadas de chuva à noite

A noite de Natal, celebrada na virada do dia 24 para o dia 25, foi marcada por forte chuva em Teresina e em alguns municípios do Piauí, como apontava a previsão do tempo. Nas zonas Leste e Sudeste, por exemplo, o volume das águas criou uma forte correnteza e assustou moradores. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva que caiu ontem na capital teve acumulado de 26,2 milímetros. E a previsão não deve ser diferente para este domingo (25).

(Foto: Reprodução/redes sociais)

O dia amanheceu ensolarado na capital, mas já no início da tarde o tempo deve mudar e ficar nublado com pancadas de chuva. À noite, a chuva pode aumentar e ter trovoadas em regiões isoladas. O clima fechado deverá se estender até a segunda-feira (26), quando o dia permanecerá parcialmente nublado.

No sábado (24), as localidades de Jurema e Itans, entre os municípios de Pio IX e Fronteiras, a cerca de 400 km de Teresina, registraram volume de 200 milímetros de chuva em 24 horas.



(Foto: Reprodução/redes sociais)



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no