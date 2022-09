Em Teresina, parte do teto do HUT desaba após rompimento de cano

Parte do teto do Hospital de Urgência de Teresina (HUT) desabou na madrugada desta terça-feira (20), após o rompimento de um cano de água. Devido ao local do vazamento, serviços de lavanderia e esterilização foram afetados, onde ocorre o processamento dos produtos para saúde.

(Foto: Arquivo O DIA)

Desde as primeiras horas do dia, os reparos da parte hidráulica já vêm sendo realizados. O objetivo é liberar o abastecimento e distribuição dos insumos o mais breve possível. De acordo com a direção do hospital, a Central de Esterilização (CME) foi liberada por volta das 8h da manhã. Já a parte da lavanderia permanece em reparos.

Ainda segundo a direção, não há danos em equipamentos ou pessoas feridas. Além disso, até o momento também não há atrasos ou cancelamentos de cirurgias e atendimentos.

Adriana Magalhães