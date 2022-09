Embriagado, homem perde controle da moto e bate em poste na BR-316

Um homem cujo nome não foi informado ficou ferido após perder o controle da motocicleta que pilotava e bater de frente com um poste na BR-316, perímetro urbano de Teresina. A Guarda Civil Municipal atendeu à ocorrência.



A vítima estaria pilotando sob efeito de álcool quando o acidente aconteceu. De acordo com o relato de testemunhas, o homem pilotava uma motocicleta modelo Honda Broz quando acelerou e acabou perdendo o controle do guidão, colidindo com um poste na lateral da via. Apesar do impacto da colisão, o homem permaneceu consciente.

Ao ser questionado pela Guarda Municipal sobre o que havia acontecido, ele confessou ter ingerido oito cervejas antes de pegar a motocicleta e sair pilotando. Populares acionaram o SAMU, a vítima foi socorrida e encaminhada para o HUT.

