Um levantamento realizado pela Fundação Wall Ferraz (FWF) aponta que 70% do público participante dos cursos de qualificação gratuitos em Teresina são mulheres que buscam empreender e gerar renda. Por meio da profissionalização, as mulheres capacitadas conseguem abrir o próprio negócio, uma vez que passam a entender como funciona o mercado.

Aluna do curso de “Doces de festa”, que foi realizado no Centro de Capacitação do bairro Vermelha, Janiely Lima comenta que essa oportunidade abriu portas para a materialização de seu próprio negócio. “O curso foi maravilhoso, me qualifiquei de graça, coloquei em prática o que aprendi e hoje estou vendendo muito, em breve monto minha própria loja de doces”, disse Janiely.

Mulheres são 70% do público dos cursos oferecidos pela Fundação Wall Ferraz (Foto: Divulgação/FWF)

Já o curso de “Doces e Salgados” ajudou Irane Maria, moradora do bairro Monte Castelo, zona Sul, a se aperfeiçoar em algo que ela já gostava de fazer. “Por meio desse curso, eu e minha filha estamos gerando renda trabalhando com encomenda de doces e salgados”, declarou a empreendedora.

A Fundação Wall Ferraz tem como missão prioritária capacitar e qualificar profissionalmente a população com o objetivo de inseri-las no mercado de trabalho, favorecendo a inclusão social, geração de emprego e renda. Atualmente, existem 13 Centros de Capacitação da FWF nos diversos bairros de Teresina, sendo 10 liderados por mulheres.

Mês da mulher

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a FWF está realizando ações sociais voltadas para o público feminino neste mês de março. As ações de cidadania acontecem de forma simultânea em diferentes zonas da cidade, ofertando serviços de beleza. Todas as atividades da FWF são gratuitas e tem como intuito promover cidadania, integração social e qualificação profissional.

