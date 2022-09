Empresário é assassinado após reagir a assalto no Morada Nova

Um empresário de 25 anos, identificado como Rafael Soares, foi assassinado durante assalto nesta segunda-feira (26), no bairro Morada Nova, localizado na zona Sul de Teresina. A vítima teria reagido ao assalto e foi baleado.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

De acordo com informações apuradas pelo O DIA, o empresário estava na frente de sua residência, ao lado de um carro importado, quando foi abordado pelos criminosos. Ele foi atingido com disparos no abdômen e veio a óbito no Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

Os criminosos fugiram do local do crime e, até o momento, não foram localizados. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Francisco Filho/ODIA TV