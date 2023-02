Enem 2022: aluna de Teresina tira nota mil na redação

A aluna Ana Carolina Angelim Damasceno foi a única piauiense a conquistar a nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022. A jovem é estudante do Instituto Dom Barreto, localizado em Teresina. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (09) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), do Ministério da Educação (MEC).

Segundo o MEC, até o momento, oito estudantes alcançaram nota mil na redação. Entretanto, este número pode aumentar. Um balanço parcial, por região, aponta que o Nordeste está em primeiro lugar, com seis alunos nota mil na redação do Enem, seguido do Sudeste (01) e Sul (01).

Ana Carolina Angelina Damasceno, estudante nota mil na redação do Enem 2022 (Foto: Reprodução/Redes sociais)



No Piauí, mais de 83 mil estudantes piauienses se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse total, 85% dos alunos são oriundos da rede pública de ensino.

