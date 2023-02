Enem 2022: Depois de três tentativas, aluna que tirou mil na redação quer cursar medicina

A estudante Ana Carolina Angelim Damasceno, de 20 anos, que foi a única piauiense a conquistar a nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022, percorreu um longo caminho até chegar a esse resultado. A aluna do Instituto Dom Barreto conta que quer cursar medicina e que já havia tentando atingir a nota outras três vezes.

“O sentimento é de felicidade e trabalho cumprido. Tirei um peso das costas, porque eu já estava na quarta tentativa fazendo o Enem. Tive medo de ter que fazer o pré-vestibular mais uma vez, mas deu tudo certo”, disse a estudante ao Portal O Dia.

Estudante Ana Carolina Angelim Damasceno, nota mil no Enem 2022 (Foto: Jailson Soares/ODIA)



A redação do Enem 2022 trouxe como tema “os desafios da valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil” e Ana Carolina lembra que estava familiarizada com o assunto, uma vez que ele já havia sido abordado outras vezes no pré-vestibular. Dentre as estratégias utilizadas no texto, a estudante comenta que usou conceitos da história e literatura. “No meu repertório usei as ideias que já sabia e gostava. Durante o pré-vestibular, sempre busquei melhorar o meu texto, identificando quais eram as minhas dificuldades para que pudesse melhorar”, destaca.

Estudante nota mil do Enem quer cursar medicina em Teresina (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Agora, Ana Carolina aguarda para iniciar uma nova fase da vida: adentrar na universidade para o curso que sempre quis. A estudante ressalta que pretende permanecer em Teresina, onde estão seus familiares e amigos. “Minha família está muito feliz, minha mãe chorou de felicidade quando liguei e contei o resultado. Estou com uma grande expectativa porque o Sisu ainda não abriu, mas o sentimento é de esperança de finalmente cursar algo que sempre sonhei”, comemora.

Aluna ficou sem celular durante o processo de estudo: “usei isso ao meu favor”.

Dentre as estratégias utilizadas por Ana Carolina, uma chamou bastante atenção: a estudante conta que acabou ficando acidentalmente sem celular por um tempo e isso a ajudou a estudar e focar no exame. “Fiquei sem celular porque ele quebrou e não consegui consertar, então usei isso ao meu favor. Mas, não foi nada planejado”, aponta.

A estudante reforça que é necessário ter uma rotina de estudos adequada. “É importante fazer as coisas com calma e não entrar em desespero, eu sei que é difícil, pois tem muita pressão psicológica, mas o ideal é manter a calma e se planejar”, acrescenta.

“A dica que eu dou para quem está começando o pré-vestibular é sempre buscar ver as suas falhas, praticar a redação, fazer textos de todos e eicos e ficar mais íntimo dos temas para não ser pego de surpresa”, conclui.

Ana Carolina afirma que para ter uma boa nota é preciso ter uma rotina de estudos (Foto: Jailson Soares/ODIA)

No Piauí, mais de 83 mil estudantes piauienses se inscreveram no Enem. Desse total, 85% dos alunos são oriundos da rede pública de ensino. Segundo levantamento do Ministério da Educação (MEC), dezoito estudantes alcançaram nota mil na redação. No nordeste, além do Piauí, no estado do Ceará dois alunos tiraram nota mil. Veja a lista de estados:

Rio Grande do Norte: 02

Pernambuco: 01

Alagoas: 01

São Paulo: 01

Ceará: 02

Piauí: 01

Minas Gerais: 01

Bahia: 01

Rio Grande do Sul: 01

Rio de Janeiro: 04

Distrito Federal: 01

Paraíba: 01

Pará: 01

Ithyara Borges