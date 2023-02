Enfermeiros e técnicos bloqueiam 13 de maio em protesto pelo cumprimento do piso no Piauí

Dezenas de enfermeiros e técnicos de enfermagem fizeram uma manifestação e bloquearam um trecho da Rua 13 de Maio, na manhã desta terça-feira (14) em Teresina. Eles reivindicam o pagamento do Piso Salarial da Enfermagem estabelecido por lei, no valor de R$ 4.750,00. Em todo o Estado, são cerca de 35 mil enfermeiros e técnicos atuando regularmente; pelo menos 25 mil deles estão em Teresina.



No ato, os enfermeiros pretendem percorrer as ruas do Polo de Saúde de Teresina para chamar atenção dos demais profissionais e autoridades do Município, Estado e União para o pagamento do piso. A categoria diz que já há a fonte para o pagamento dos recursos, mas que falta boa vontade. E rebateu argumentos do Supremo Tribunal Federal de que pagar o piso da enfermagem oneraria as folhas de pagamento de estados e municípios.



“A enfermagem não pode ficar como está. Com R$ 700 de vencimento, como é o caso de Batalha; com R$900 de vencimento, como é o caso de São Miguel do Tapuio. Nós precisamos de uma enfermagem que não fique esquecida após uma pandemia, depois de ter sido a categoria que mais adoeceu e mais faleceu doando o seu trabalho para a sociedade. E quando ele adoece trabalhando, o salário que recebe não dá nem para pagar o remédio”, disse o presidente do Senatepi, Erick Ricelly.



Os enfermeiros e técnicos de enfermagem são profissionais que atuam desde a concepção da vida até o fim dela, auxiliando nas políticas neonatal e garantindo a dignidade das pessoas que já estão no fim da vida e precisam de cuidados. Esses trabalhadores foram bastante requisitados durante as fases mais graves da Pandemia. Uma delas é a Edilene Sousa, técnica em enfermagem que atua na UPA do Renascença, e que relata a desvalorização e os sacrifícios que a categoria passa diariamente.



"Um enfermeiro trabalha uma carga horária maior que a do médico para receber 1/3 do que eles recebem. A gente deixa os nossos em casa doentes para tomar conta de pessoas que a gente nunca viu. É injusto termos que ter três ou quatro escalas para poder sobreviver, pagar contas, poder ter uma casa para morar. Nós recebemos um valor muito inferior a todos os outros profissionais dentro de um hospital", desabafa Edilene.

Entenda

A Federação Brasileira de Hospitais (FBH) divulgou um alerta apontando que o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem tornaria insustentável a operação de centenas de estabelecimentos de pequeno e médio porte privados. Segundo o órgão são mais de 1,2 milhões de profissionais de enfermagem no país, sendo que 887,5 mil deles recebem abaixo do piso aprovado. Estudo solicitado pela FBH aponta que o impacto do piso no setor de saúde pode variar de R$ 16,3 bilhões a R$ 23,8 bilhões por ano, o que representa uma fatia de 11% até 16% do orçamento do Ministério da Saúde (R$ 146,4 bilhões) previsto para 2023.

Piso da enfermagem: Com impasse no STF, trabalhadores esperam novo salário em maio



Pela nova tabela Enfermeiros receberão R$ 4.750,00, técnicos de enfermagem R$ 3.325,00 e auxiliares de enfermagem e parteiras R$ 2.375,00. De acordo com a FBH a variação apontada ocorre por ainda não haver um entendimento sobre como o piso será aplicado em relação às horas trabalhadas em comparação com jornada tradicional da CLT de 44 horas. Se o piso para um enfermeiro com carga de 36 horas semanais é de 82% do valor de R$ 4.750 por mês ou se receberia o valor integral, independentemente da quantidade de horas.

O que diz a Sesapi e a FMS

A reportagem de O Dia tentou entrar em contato com a FMS e a Sesapi para se pronunciar sobre o assunto. A FMS não deu retorno sobre o assunto e a Sesapi afirmou que a demanda é com a Sefaz. Até o momento, também não obtivemos resposta. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

