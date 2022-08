Estudantes do CETI Milton Aguiar temem voltar às aulas após aluno ser assassinado

Estudantes do terceiro ano do Ensino Médio do Centro de Ensino em Tempo Integral Milton Aguiar, localizado no bairro Itararé, zona Sudeste de Teresina, não compareceram às aulas nesta segunda-feira (22), com medo da onda de violência que atinge a região. No último sábado (20), um dos alunos da escola, o jovem Pedro Henrique, de 19 anos, foi morto com disparos de arma de fogo na porta de casa, no bairro Novo Horizonte. Com a morte do colega de turma, os estudantes temem sofrerem represálias.



“Eu não vou deixar meu filho nesse colégio. Estou querendo colocar ele em um colégio particular porque não tem mais condições dele continuar lá, não tenho segurança em deixar meu filho ir para aula. O negócio lá é pesado, tem muito bandido. Olha o risco que esses alunos correram de terem matado esse menino dentro do colégio, dentro da sala de aula”, diz a mãe de um dos estudantes que prefere não ser identificada.

A direção da escola foi procurada pelo O DIA e informou que as aulas aconteceram normalmente na manhã desta segunda-feira. Segundo o diretor, o professor Luiz Avilino, o estudante morto havia chegado à escola neste ano letivo e tinha um histórico de faltas. Contudo, ele defende que a escola tem segurança e que os pais podem confiar em enviar seus filhos para as aulas.

“As aulas estão acontecendo normalmente. Realmente no terceiro ano vieram poucos alunos hoje, mas não sabemos dizer o porquê dos demais terem faltado à aula. Um dos estudantes foi morto no último sábado, mas não sabemos o motivo. Era um aluno que chegou esse ano e tinha um histórico de muitas faltas. O que eu posso dizer para os pais é que mandem os seus filhos para a escola, a escola tem segurança, além do vigia, também temos segurança armada para garantir a segurança dos estudantes, funcionários e professores”, afirmou Luiz Avilino.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou que os alunos do 3º ano do Ceti prof. Milton Aguiar não compareceram às aulas hoje (22) porque foram ao velório do colega de classe. A Seduc afirmou ainda que faz um forte trabalho de combate à violência em todas as escolas da rede por meio da Mediação de Conflitos Escolares, com palestras e apoio psicológico, e a Companhia Independente do Pelotão Escolar (Cipe), que faz o patrulhamento das unidades escolares.

“O monitoramento de facções criminosas é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Segurança, sendo a missão da Seduc garantir o acesso à educação a todos os cidadãos”, acrescentou.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informa que os alunos do 3º ano do Ceti prof. Milton Aguiar não compareceram às aulas hoje (22) porque foram ao velório de um colega de classe que faleceu. Ao tempo em que se solidariza com a família, o Ceti e a Seduc informam que de modo alguma as aulas foram canceladas e seguem normalmente em todas as turmas.

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informa que faz um forte trabalho de combate à violência em todas as escolas da rede por meio da Mediação de Conflitos Escolares, com palestras e apoio psicológico, e a Companhia Independente do Pelotão Escolar (Cipe), que faz o patrulhamento das unidades escolares. O monitoramento de facções criminosas é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Segurança, sendo a missão da Seduc garantir o acesso à educação a todos os cidadãos.

