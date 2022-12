Exposição ‘Casa da Mamãe Noel’ é reaberta ao público na zona Leste de Teresina

A Casa da Mamãe Noel encantou milhares de teresinenses por mais de 25 anos, até o falecimento de Maria Luzineide Veras Gomes Jales de Carvalho, em 2020, quando seu acervo foi doado para o Lar de Maria e para a Arquidiocese de Teresina e sua casa ficou fechada para visitação. Este ano, a Exposição ‘Casa da Mamãe Noel’ reabre para levar alegria e emoção aos apaixonados pelo natal.



A exposição acontece dos dias 17 e 18 de dezembro, na sede do Instituto Vita, localizado na Rua Thomaz Tajra, 585, Jóquei, zona Leste de Teresina. O evento é aberto ao público e visa, não somente homenagear Dona Luzineide, a Mamãe Noel, como arrecadar fundos para o Lar de Maria. Além da exposição, o público poderá assistir ao recital de natal do Colégio Bright Bee e ainda contará com a chegada do Papai Noel para encerrar a noite.

Casa da Mamãe Noel virou um marco em Teresina

Antes de partir, a Mamãe Noel pediu que todos os itens de sua coleção fossem doados para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, responsável pela casa de apoio a crianças com câncer, o Lar de Maria. O local se tornou um museu permanente.



Maria Luzineide Veras Gomes Jales de Carvalho dedicou mais 20 anos de sua vida para expor Papais-noéis em sua residência na zona Norte de Teresina. O acervo continha mais de 40 mil peças natalinas, que eram doadas por amigos e familiares. Por ano, a casa recebia aproximadamente oito mil visitantes e se tornou um local tradicional durante o final de ano.



“A mãe da Dona Luzineide faleceu de câncer, e sempre foi um desejo dela ajudar o Lar de Maria. Foi quando ela teve a ideia de deixar toda a sua coleção para eles, uma forma de homenagear a mãe, de continuar a história dela com o Natal e de manter esse sonho vivo”, revela Suelita Cunha, amiga da Mamãe Noel.



Programação

Sábado

18h às 19h30 – Exposição aberta ao público

19h30 – recital

20h – chegada do Papai Noel

Domingo



18h às 20h – Exposição aberta ao público

20h – chegada do Papai Noel

