Familiares e amigos realizam missas de sétimo dia em homenagem a Janaína Bezerra

O sétimo dia de falecimento de Janaína Bezerra será marcado por celebrações em homenagem à estudante da Universidade Federal do Piauí, morta no último sábado (28). Durante o dia, duas celebrações devem ser realizadas com a presença de amigos e familiares. Leia mais sobre o caso.

A primeira iniciou às 9h de hoje na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, localizada na Praça Dom Avelar, no Bairro de Fátima. Pelas redes sociais, a UFPI convidou a comunidade acadêmica para participar do ato litúrgico em homenagem a estudante, que cursava o quarto período do curso de Jornalismo da instituição.

Durante a homília, o padre Amadeu Matias pediu que todos escolham o caminho da vida, não o da morte. Segundo ele, não há explicação ou entendimento para a morte, embora haja essa necessidade, pois muitas coisas na vida permanecem um mistério, apesar disso, não deixamos de sofrer por aqueles que partiram.

"Lamentamos a interrupção abrupta da vida da Janaína e do colega acusado que agora experimenta a ação da lei pelo ato praticado. Lamentamos pela família, amigos, professores. Sabemos que é difícil nos livrar nesse momento das angústias, aflições e medos. Mas não podemos deixar de tentar. Agradecemos a Deus pela vida da Janaína e que ela nos tenha ensinado o que é amor e fraternidade", disse.

Dos familiares da vítima, apenas o pai compareceu à missa organizada pela instituição. Muito abalado, o mecânico Adão Bezerra frisou que, apesar do apoio que a família tem recebido da UFPI, nada paga a vida de Janaína. "É um momento muito ruim, eu estou sofrendo até hoje com a perda da minha filha. Eu não queria outra coisa, só queria minha filha dentro de casa. Do jeito que ela chegava em casa, ela seria bem recebida. A universidade está dando todo o apoio, mas todo o apoio que está dando não paga a vida da minha filha", destacou o pai.

O reitor da UFPI, Gildásio Guedes, também esteve presente na missa realizada hoje pela manhã. Segundo ele, a UFPI irá aumentar o efetivo de segurança e ampliar o números de câmeras de vigilância dentro do campus. A medida visa prevenir que novos crimes, como aquele do qual Janaína foi vítima, aconteçam na instituição.

"Estamos consternados com esse acontecimento e esperamos que não aconteça nunca mais. Estamos tomando todas as medidas necessárias para fortalecer a segurança interna. Aumentar tudo que for necessário e suficiente para manter a integridade daqueles que frequentam a universidade. Vamos ampliar o número de seguranças e de câmeras", afirmou o reitor.

Segundo ele, as reivindicações apresentadas pelos alunos durante a ocupação na reitoria da UFPI serão atendidas pela administração. Contudo, o reitor ressalta que as festas continuam proibidas dentro do campus.

"Nós recebemos as reivindicações, nos reunimos com os estudantes, tivemos as respostas para todos os itens e nos comprometemos a trabalhar em conjunto no que diz respeito à segurança da universidade. Para nós, é um momento de muita dor, mas também é um momento para agirmos no sentido de evitarmos qualquer tipo de ação nesse sentido. A universidade não se furta a sua responsabilidade", destacou.

Segunda missa

A segunda missa de sétimo dia acontece na Igreja São Francisco das Chagas, às 19h. A igreja fica localizada na Av. Prof. Mariano da Silva Neto, bairro Santa Maria, zona Norte de Teresina. A igreja fica nas proximidades da residência da família da estudante.

