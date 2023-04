Feriado de Tiradentes: serviços essenciais de saúde funcionarão normalmente

Nesta sexta-feira (21), Feriado de Tiradentes, os serviços essenciais de saúde, como urgências e emergências dos hospitais, maternidades e Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s), bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), funcionarão normalmente.

Leia também: Confira o funcionamento do comércio no feriado desta sexta-feira (21) em Teresina

(Foto: Arquivo O DIA)

De acordo com a Fundação Municipal de Saúde (FMS), o CAPS III Sul, que desenvolve um serviço ambulatorial voltado à saúde mental, segue funcionando durante 24 horas no feriado. A unidade fica localizada no bairro Três Andares, Zona Sul de Teresina.



Ainda segundo o órgão, as salas de vacinação contra a Covid-19 e contra gripe nas unidades de saúde não funcionarão na sexta-feira. O serviço retorna a partir da próxima segunda (24).

Devido ao feriado, os serviços como marcação de consultas e exames não estarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde. Além disso, o Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo, que faz parte da rede de atendimentos ambulatoriais, também não irá funcionar. Todos esses postos de atendimento voltarão a funcionar normalmente na segunda-feira.

Fundação Municipal da Saúde

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no