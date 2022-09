Festival de Violeiros: evento reúne artistas do repente e do cordel em Teresina

O 47º Festival de Violeiros do Norte e Nordeste está de volta à Teresina e irá reunir grandes artistas da cultura do repente e do cordel nos dias 09 e 10 de setembro. O evento tem entrada gratuita e começa a partir das 19h, no Teatro de Arena, localizado na Praça da Bandeira, Centro da capital.

(Foto: Reprodução)

O espetáculo, que foi interrompido durante dois anos devido à pandemia da Covid-19, retorna ao público homenageando dois pilares de toda a sua história: Seu João Claudino (in memoriam) e Pedro Mendes Ribeiro, ambos considerados poetas pela classe dos violeiros. Em sua 47ª edição, o festival é visto como um marco importante da identidade cultural do Piauí e do Nordeste.

O evento viabiliza a participação de todos os violeiros, cordelistas e repentistas inscritos, além dos convidados especiais, o que possibilita a descoberta de novos talentos para a arte do repente.

Durante o festival, também ocorrerá uma grande feira de vendas de produtos culturais, tais como: CDs, DVDs, folhetos de cordel, revistas culturais, livros de cordel e de pesquisa sobre a Literatura de Cordel, o espaço também oferece barracas de artesanatos e culinárias típicas.

