Festival do Senhor 2023: cerca de 25 mil pessoas devem participar do evento em Teresina

O Festival do Senhor 2023 já tem data para acontecer: entre os dias 19 a 21 de fevereiro o evento ocorre em todo o estado do Piauí, desde Parnaíba à Bom Jesus do Gurguéia. Em Teresina, os encontros acontecerão em 25 diferentes pontos da cidade e na zona rural. A expectativa é de que cerca de 25 mil pessoas participem do evento na capital.

Festival do Senhor acontece nos dias 19 a 21 de fevereiro (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Organizado pela Renovação Carismática Católica no Piauí (RCC-PI), o festival é realizado há cerca de 34 anos e tem como objetivo “celebrar a alegria de ser de Deus e evangelizar, em um momento que tem como característica principal o Louvor e alegria”. Este ano o evento traz como tema: “Desperta, em Jesus, Deus te escolheu (Ef 1,4-5)”.

De acordo com a RCC-PI, o evento busca “proporcionar a população da capital uma experiência com o amor de Deus que transforma as nossas vidas”. Antonio Gomes, membro do Grupo de Oração Sagrado Coração de Jesus, participa do Festival do Senhor há 30 anos e comenta que o evento “promove um momento oportuno para cada pessoa experimentar a alegria e a renovação da sua fé”.

“O festival nos aproxima ainda mais de Deus e nos impulsiona a servir e a ajudar as pessoas na caminhada do dia-a-dia. As pessoas podem através da palavra de Deus encherem os seus corações de esperança e recomeçar uma nova vida”, enfatiza.

Evento ocorre mais de 30 anos no Piauí (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Durante o evento, serão realizados momentos de louvor, adoração, pregação da palavra de Deus, missas e ainda uma variedade de apresentações culturais, a fim de proporcionar um encontro de qualidade a todas as pessoas que comparecerem.

Além disso, paralelo ao festival, acontecerá o “Festivalzinho do Senhor”, voltado às crianças, que terão a oportunidade de desfrutar das mesmas coisas que os adultos, mas com uma linguagem e metodologia voltada para sua realidade.

