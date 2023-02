Fiéis realizam carreata em homenagem ao novo arcebispo de Teresina; veja fotos

Na manhã deste sábado (25), fiéis realizaram uma carreata para acolher o novo arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Juarez Marques Sousa da Silva. Nomeado no dia 04 de janeiro de 2023 pelo Papa Francisco, Dom Juarez será o primeiro piauiense a ocupar a cátedra de Teresina.

Iniciando às 09h na BR-343, sentido Altos-Teresina, a carreata contou com a presença de membros dos mais diversos segmentos eclesiais da Arquidiocese de Teresina que vieram dar as boas-vindas ao seu novo pastor. Dom Juarez estava acompanhado da sua mãe, dona Maria José Sousa, do bispo emérito, Dom Jacinto Brito, e do vigário geral da Arquidiocese de Teresina, padre Tony Batista.

Com o total de 72 Paróquias, 10 Áreas Pastorais, 14 Diaconias Territoriais, 2 Diaconiais Setoriais, 9 Capelas e 2 Capelaniais, o novo arcebispo afirma que chega a Arquidiocese de Teresina com o coração aberto para servir ao Povo de Deus e dar continuidade a missão que já vem sendo realizada. “Chego de coração aberto para exercer minha nova missão. Peço a todo o Povo de Deus que ore por mim, para que juntos caminhemos na Igreja Santa de Deus a serviço da vida e da plenitude no Reino de Deus”, pontua.





(Fotos: Divulgação)

Com o lema “Para que tenham vida” (Jo 10, 10), Dom Juarez externa o desejo de comunhão e construção da unidade com os demais bispos do estado. “Aos demais bispos das oito dioceses do Piauí, ao clero arquidiocesano, religiosos, seminaristas e leigos, desejo que trabalhemos com fé, esperança e amor para que o Reino de Deus aqui se realize, trazendo uma proposta de evangelização que corresponda aos desafios de hoje”, finaliza o arcebispo.

O vigário geral da Arquidiocese de Teresina, padre Tony Batista, um dos coordenadores da programação de posse canônica, afirmou que o momento é muito importante e significativo, representando um sopro de esperança. “É uma grande alegria para todos nós, principalmente porque ele é piauiense e temos a certeza de que ele vem para servir ao Povo de Deus”, destaca.

A carreata seguiu até a Residência Episcopal, localizada na Avenida Frei Serafim, onde Dom Juarez foi recepcionado por Dom Jacinto Brito, que acolheu o novo pastor da Igreja Particular de Teresina. A programação de posse canônica segue neste sábado (25) com a Santa Missa, às 16h, na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Dores. Toda comunidade de fé da região é convidada a participar e render graças pelo pastoreio de Dom Juarez Sousa.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Arquidiocese de Teresina