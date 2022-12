FMS diz que obras emergenciais no Hospital do Buenos Aires devem ser concluídas em 40 dias

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) deu prazo de 40 dias para que as obras emergenciais de reestruturação do Hospital do Buenos Aires sejam concluídas e, assim, a unidade possa ser desinterditada e voltar a atender à população. A informação foi repassada à reportagem do Portalodia.com pela gerente de engenharia do órgão, Sara Carvalho. Segundo ela, serão resolvidos primeiro os problemas de acessibilidade no hospital, conforme o que foi apontado pelo Conselho Regional de Medicina.



As obras devem começar pelo acesso à recepção e aos banheiros. Amanhã (06), haverá uma reunião com a construtora responsável pela reforma, com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (SEMDUH) e também com os engenheiros que farão a planta-baixa do Hospital do Buenos para elaborar o projeto de revitalização.



Foto: André dos Santos/O Dia

“´A nossa maior urgência é resolver a acessibilidade dos banheiros e da recepção. O hospital precisa também ter sua estrutura ampliada para que consiga se tornar mais adequado para atender à população, já que está localizado em uma zona de muito fluxo urbano e com muita circulação de pessoas. Amanhã vamos nos reunir e começar a estratégia tanto de elaboração do projeto quanto de execução da obra. Nossa prioridade no momento não é ampliação, mas resolver os problemas crônicos do hospital em relação à acessibilidade, que é o que o CRM mais está cobrando”, explicou Sara Carvalho.

Ela acrescenta que a FMS quer resolver o problema de acessibilidade em no máximo 40 dias e que, se possível esse serviço deve ser concluído até antes disso. A questão de mexer na estrutura do hospital demandará um tempo maior para o projeto de ampliação. Essa segunda etapa ainda não tem prazo para ser concluída.



Sara Carvalho é gerente de engenharia da FMS - Foto: André dos Santos/O Dia

Dr. Pessoa visitou o Hospital do Buenos Aires nesta manhã

Quem visitou o Hospital do Buenos Aires após a interdição ética pelo CRM-PI foi o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. Na manhã desta segunda-feira (05), ele conversou com profissionais de saúde da unidade. Sobre os projetos de melhoria das instalações da unidade, o prefeito disse que “na hora que sair de Brasília, vai assinar o que for”.



Foto: Reprodução

“O prefeito vai definir sem modificação. Só que o negócio que está enganchado em Brasília, mas na hora que vier, nós vamos resolver”, disse Pessoa. Ele também se dirigiu aos profissionais de saúde do Hospital do Buenos Aires dizendo que “sem vocês a saúde não funciona e temos consciência disso aí”. O prefeito saiu do hospital sem falar com a reportagem do Portalodia.com.

Na manhã desta quarta (05), o CRM-PI participa de audiência pública na Câmara Municipal de Teresina para discutir a interdição ética do Hospital do Buenos Aires.

