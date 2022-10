Frota de ônibus é reduzida em 20% nesta quinta-feira em Teresina; usuários reclamam

Na manhã desta quinta-feira (20) os usuários do transporte público de Teresina encontraram dificuldades para pegar um ônibus na capital. É que por conta do feriado do Servidor Público - antecipado do dia 28 de outubro para esta quinta - através de decreto da Governadora Regina Sousa, a frota de ônibus foi reduzida pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans).

De acordo com a Strans, a ordem de serviço dada nesta quinta pelo órgão foi de que rodassem 80% dos ônibus, portanto com uma redução de 20%. Porém, para quem estava nas paradas a sensação foi de demora mais do que o normal. “Na Zona Sul, para você pegar ônibus, você tem que acordar bem cedo. Porque os coletivos nunca passam nos horários e, às vezes, a demora chega a ser de uma hora para pegar. Hoje, por exemplo, teve muita reclamação porque não passou nenhuma linha”, disse Wesley Mariano, usuário de ônibus.

“Tiveram pessoas que chegaram às 6h e já era 7h30 e nenhum ônibus tinha passado. O feriado antecipado é estadual, mas a empresas que operam no município aderiram por conta própria para de funcionar. E isso é um absurdo”, complementou. Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina (Setut) afirmou que a Strans é a responsável pela Ordem de Serviço que define as linhas e os quantitativos de ônibus.

Confira a nota na íntegra:

O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT) informa que disponibiliza a frota de ônibus que atenda às necessidades dos passageiros e que a Strans é responsável pela Ordem de Serviço que define as linhas e quantitativos de ônibus. O SETUT reitera que segue dialogando com o poder público buscando melhorias para o setor.

Metrô também não está funcionando

A Companhia Metropolitana de Transporte Público (CMTP) informou que o Metrô de Teresina não está circulando nesta quinta, também devido a antecipação do feriado. “Comunicamos aos senhores passageiros, que em virtude do feriado do Dia do Piauí, dia 19/10/22 (quarta-feira), e a antecipação do feriado do Dia do Servidor Público no dia 28/10/22 para o dia 20/10/22, o VLT não funcionará nestas duas datas, retornando as suas atividades normais na sexta-feira dia 21/10/2022”.

