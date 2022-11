Funcionários da UBS do Parque Brasil contraem Covid-19 e vacinação é suspensa

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) comunicou que, temporariamente, a sala de vacina da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Brasil na zona Norte de Teresina estará fechada por tempo indeterminado. De acordo com o órgão, funcionários da sala contraíram Covid-19 e se afastaram do trabalho.

Ainda segundo a FMS a UBS Real Copagre, também na zona Norte, funcionará apenas no turno da manhã, pelo mesmo motivo: funcionários da sala de vacinação contraíram o coronavírus e se afastaram do trabalho. A FMS está providenciando a substituição dos servidores para que o serviço possa ser retomado.

Capital vive momento de alta nos casos

O aumento nos casos de covid-19 no Piauí na última semana foi puxado por Teresina, onde os registros da doença subiram 288% nos últimos dias. Da semana de 30 de outubro a 5 de novembro, a capital piauiense teve aumento de 7% na taxa de positividade dos testes de covid-19.Os números estão sendo monitorados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi) sobretudo a partir da confirmação do primeiro caso da sublinhagem BQ.1 da variante ômicron, na cidade do Rio de Janeiro.

