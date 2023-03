Guarda municipal recebe novas 22 viaturas para reforçar policiamento em Teresina

A Guarda Municipal de Teresina recebeu 22 novas viaturas durante solenidade realizada na manhã desta quinta-feira (16), no Palácio da Cidade. Os novos veículos renovaram 100% da frota da guarda e irão reforçar o policiamento em todas as zonas da capital.

O investimento nas novas viaturas é na ordem de R$ 1,8 milhão por ano, com recursos próprios do município. Entre os novos veículos estão automóveis para uso administrativo, para a Guarda Maria da Penha, para a Guarda Ambiental, bem como para missões operacionais. Os carros são equipados para executar patrulhamento preventivo com todos os itens obrigatórios em veículos de emergência, como giroflex e celas humanizadas.

Atualmente, a corporação é formada por 351 agentes com sede no Centro, nas Zonas Norte e Sul de Teresina. “Hoje é um dia de vitória para a Guarda Municipal, pois recebemos 22 viaturas para trabalhar e atender melhor a cidade de Teresina”, destaca o comandante André Viana.

Segundo o comandante, a Guarda Municipal pode atender toda e qualquer ocorrência em situação de flagrante, bem como atender questões que envolvem o patrimônio público. Por isso, é importante contar com os veículos em bom estado para atender as demandas. “Fazemos um trabalho integrado com as outras forças de segurança para diminuir o índice de criminalidade”, disse.

Como acionar a Guarda Municipal?

O atendimento da Guarda Municipal de Teresina funciona 24h por dia e as equipes podem ser acionadas por meio da central 153.

