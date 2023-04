Jovem de 15 anos é executado com cinco tiros e morre em cima de telhado no bairro Macaúba

Um jovem de 15 anos identificado apenas como Matheus foi executado com cinco tiros na tarde desta sexta-feira (28), no bairro Macaúba, Zona Sul de Teresina. De acordo com a polícia, a vítima estaria sendo perseguida e tentou fugir por meio do telhado de uma residência, quando foi atingida pelos disparos.

Segundo o Capitão João, do 1º Batalhão da Polícia Militar, testemunhas relataram que, durante a perseguição, o jovem adentrou uma residência e fechou a porta. Logo em seguida, algumas pessoas entraram na casa e o alvejaram quando o mesmo já estava em cima do telhado. “Até o momento as informações são imprecisas, não sabemos quem era essa pessoa ou como aconteceu. Os moradores da casa escutaram disparos de arma de fogo e quando foram verificar, a pessoa já estava morta em cima da casa”, explica.

Os familiares do jovem chegaram ao local do crime após o ocorrido e relataram que Matheus já vinha sendo ameaçado e perseguido.

A área foi isolada pela perícia, que está colhendo as informações acerca do fato. A Polícia Civil foi acionada e o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

