Homem é executado com mais de 10 tiros em bar no Parque Brasil; suspeitos fugiram

Um homem identificado apenas como Tomé foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (16), enquanto estava em um bar localizado no Parque Brasil, zona Norte de Teresina. Ele foi alvejado com mais de 10 tiros e veio a óbito ainda no local.

De acordo com informações do tenente Cavalcante, do 13º Batalhão da Polícia Militar, Tomé estava na companhia de duas mulheres quando dois homens chegaram ao local e começaram a efetuar os disparos. Uma das mulheres chegou a ser atingida e foi socorrida. Já a outra fugiu do local antes mesmo da polícia chegar.



“Dois meliantes de bicicleta chegaram no bar e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Pela quantidade de tiros na parede e na própria vítima, imaginamos que ambos estavam armados e acredita-se que eles utilizavam revólveres”, explica o tenente.

Ainda não se sabe exatamente quantos tiros de fato atingiram o homem e nem quem seriam os suspeitos do crime. A irmã de Tomé, que esteve presente no local após a ocorrência, afirma que ele não tinha envolvimento com a criminalidade. “Ele mora nas proximidades do Parque Brasil 2 e a família disse que ele não tem passagem pela policia”, diz o tenente Calvantante.



O caso agora será investigado pela Polícia Civil e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que estiveram no local colhendo as primeiras informações. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).



Com informações de Tony Silva/O DIA TVIthyara Borges