Homem morre após levar choque elétrico ao tentar furtar bar no Dirceu

Um homem ainda não identificado morreu na manhã deste sábado (25) após levar um choque elétrico ao tentar furtar um estabelecimento que funciona como bar e lava-jato no bairro Dirceu, na Zona Sudeste de Teresina. O caso aconteceu por volta das 8h.



Segundo a Polícia Militar (PM), o homem foi encontrado morto por populares. No estabelecimento, há sinais de arrombamento, mas ainda não há informações de como tudo teria acontecido. O estabelecimento fica na Avenida Joaquim Nelson.

Foto/Divulgação/Redes Sociais

O corpo do homem estava próximo a uma estrutura metálica - parte dentro do estabelecimento e a outra do lado de fora. A PM isolou a área e informou que uma equipe técnica foi encaminhada ao local para verificar a circulação de energia elétrica.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado e fará a remoção do corpo.