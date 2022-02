Hospitais de Teresina podem saturar devido alta de internações, alerta COE

A rede hospitalar de Teresinapode saturar devido o número de internações por síndromes respiratórios se manter em alta na capital. O alerta foi emitido pelo Comitê de Operações Emergenciais da Prefeitura de Teresina após análise dos dados acumulados desde a primeira semana de 2022.

“As hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) mantém-se estáveis, mas em patamar elevado com capacidade de saturar o sistema assistencial hospitalar, visto que as internações têm caráter cumulativo com o tempo médio de internação prolongado”, apontou o relatório do COE apresentado nesta segunda-feira (07).

Os dados apontam ainda redução de hospitalização por Covid-19 de pessoas com 60 anos e mais que tem o esquema vacinal completo. A proteção contra a doença chega a 90% para quem já recebeu a dose de reforço e a internação é 10 vezes menor. Já para quem tomou as duas doses dos imunizantes a proteção é de 83% e a internação reduz em seis vezes.

Transmissão em alta

O COE apontou ainda que a taxa de positividadefoi de 52% entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro, de acordo com os testes RT-PCR para SARS-CoV-2, o que representa uma alta taxa de transmissão. Já os óbitos por Covid-19 tiveram alta de 15%.

“Com o esquema vacinal completo já foi constatado que os pacientes têm redução de internações. Orientamos que completem o esquema vacinal, mantenham os cuidados ao utilizarem a máscara corretamente e evitem aglomeração para reduzir a contaminação”, alerta o coordenador médico do COE Municipal, Walfrido Salmito.

