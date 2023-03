Hospital do Dirceu é interditado após incêndio neste domingo (19)

O Hospital do Dirceu, na zona Sudeste de Teresina, que sofreu um incêndio neste domingo (19) foi interditado por equipes do Corpo de Bombeiro e deverá ficar fechado por tempo indeterminado. Apesar do fogo atingir apenas uma área da unidade, a fuligem acabou se espalhando por todo o prédio.

O incêndio que teve início após um curto-circuito em um ar-condicionado no alojamento superior de médicas e enfermeiras por volta das 11h30 foi dado como contido pelo Corpo de Bombeiros durante a tarde. O resgate se concentrou ainda na aberturas de portas, janelas e basculantes para aumentar a ventilação. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura do hospital ainda apresenta muita fumaça.

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Após o rescaldo foi realizada uma vistoria da área para verificar eventuais reativações de incêndio. O Corpo de Bombeiros informou ao diretor do Hospital, Thiago Macêdo, que a área do incêndio deve permanecer isolada para que uma perícia seja realizada no local.

O incêndio não deixou ninguém ferido. A direção do hospital informou que cerca de 50 pacientes que estavam na unidade foram retirados e os casos mais graves encaminhados para outros hospital de Teresina. O fogo, por outro lado, destruiu quatro beliches com colchões (8 unidades), frigobar, armário de metal, ar-condicionado, além de bens materiais pessoais. A estrutura do forro também foi totalmente destruída.

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros



Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros



