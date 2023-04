Hospital do Dirceu é parcialmente reaberto nesta sexta (28) após incêndio

O Hospital do Dirceu voltará a atender o público nesta sexta-feira (28) após um mês e nove dias do incêndio que destruiu boa parte de sua estrutura. Essa reabertura, no entanto, é parcial. Voltam a operar a partir de hoje apenas os setores de internação e a ala feminina. A expectativa é de que o hospital inteiro seja reinaugurado somente no próximo mês com a finalização da reforma nos setores de ambulatório e urgência. A unidade deve receber ainda um novo centro cirúrgico.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

Por dia, o Hospital Alberto Neto, no Dirceu, atende cerca de 400 pacientes, contando com 46 leitos de internação. Voltarão a serem oferecidos na unidade atendimentos de urgência e emergência, endocrinologia, dermatologia, cardiologia, ortopedia, psiquiatria, nutrição dentre outras especialidades.

A execução da obra de reestruturação do Hospital do Dirceu é de responsabilidade da Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Centro. Foi firmado um acordo entre o órgão e a Fundação Municipal de Saúde (FMS) para a realização de reparos como a reforma da ala de repouso feminino, o banheiro, o forro do teto das enfermarias e a manutenção elétrica da enfermaria.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

O incêndio

O Hospital do Dirceu II teve sua estrutura comprometida ao ser atingido por um incêndio no dia 19 de março deste ano. Um curto-circuito em um ar-condicionado teria causado o começo do fogo. Pacientes tiveram que ser retirados da unidade às pressas e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para conter as chamas.

Com informações da FMS

