Hospital do Dirceu: Pacientes com consultas agendadas serão atendidos nesta segunda (27)

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) está abrindo ambulatórios especiais para atender a população que tinha consultas ambulatoriais agendadas para o Hospital Alberto Neto, no bairro Dirceu, que teve parte da estrutura danificada por conta de um incêndio. Serão seis locais que passarão a atender a partir de segunda-feira (27) nas nove especialidades ofertadas pela unidade.

Roberta Berté, diretora de Atenção Especializada da FMS, informa que uma equipe da FMS foi designada especialmente para entrar em contato por telefone com os usuários do SUS com consulta agendada para o Hospital do Dirceu com data a partir de segunda-feira (27) para informar horário e local do atendimento. Já os usuários que tinham consultas agendadas para a semana de 20 a 24 de março serão reagendadas e avisadas posteriormente.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

As consultas a partir de segunda-feira serão distribuídas em ambulatórios criados especialmente para atender o público do Hospital do Dirceu. Os locais serão na Maternidade Wall Ferraz, Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo, Hospital do Parque Piauí e nas UBS Carlos Alberto, Renascença e Gurupi. O Hospital do Dirceu disponibilizava consultas nas áreas de ginecologia, ortopedia, psicologia, nutrição, reumatologia, pediatria, cardiologia, neurologia e clínica geral.

Quanto aos atendimentos de urgência, Roberta Berté orienta que os usuários se dirijam preferencialmente à UPA Renascença, Hospital do Monte Castelo ou UPA Satélite. “Gostaríamos também de informar que outros hospitais da rede municipal também possuem porta aberta para urgência e emergência e podem receber a população, como o Promorar, Buenos Aires, Primavera, dentre outros”, diz.

O hospital do Dirceu está fechado para atendimento ao público após o incêndio ocorrido no último domingo (19) em uma sala de repouso. Nenhum paciente, acompanhante ou servidor saiu ferido no incidente. Estavam no hospital 46 pacientes com seus acompanhantes além de 47 servidores. Todos foram imediatamente retirados da unidade de saúde. 13 pacientes estavam em situação de alta médica e 33 foram transferidos para outras unidades de saúde de Teresina.

Veja aqui a escala por especialidade

Com informações da PMT

