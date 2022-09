HUT atende em média 36 ciclistas acidentados por mês

O número de internações de ciclistas causadas por traumas em acidentes aumentou em Teresina. Segundo levantamento do Hospital de Urgência de Teresina (HUT), de janeiro a agosto de 2022 foram atendidos 294 ciclistas acidentados. Em média, foram 36 atendimentos por mês, um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado.

Aumenta o número de ciclistas acidentados na capital (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

De acordo com Fábio Marcos, diretor geral do HUT, as lesões mais comuns envolvendo ciclistas são fraturas de membros (pernas, braços e quadril). Também podem haver traumas cranianos, abdominais e torácicos.



Além de sérias lesões, acidentes envolvendo ciclistas podem os levar a óbito, como é o caso de Stiveny Ribeiro, de 29 anos, que morreu nesta quinta-feira (08) após ser atropelado por um caminhão na zona Leste de Teresina. A vítima estava em uma bicicleta e foi colhida pelo veículo, que fugiu do local sem prestar socorro.

Ciclistas acidentados têm direito a indenização

Ao se envolver em um acidente com outros veículos, o ciclista acidentado tem direito ao Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (Dpvat). A pessoa pode ser indenizada em R$ 2,7 mil por lesões e R$ 13,5 mil em caso de invalidez permanente ou morte.

Além disso, o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores.

Ciclovias são importantes para garantir segurança de ciclistas (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Ainda de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, compete aos órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, planejar, projetar e regulamentar a circulação e segurança dos ciclistas. Isso diz respeito à criação de ciclovias e sinalização adequada, o que garante uma maior segurança à ciclistas e pedestres.

