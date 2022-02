Idosa capota carro em acidente na Av. Nossa Senhora de Fátima

Um acidente de trânsito que envolveu uma idosa de 67 anos, terminou com um carro capotado na tarde desta quinta-feira (24), no cruzamento da avenida Nossa Senhora de Fátima com a Visconde da Parnaíba, no bairro Ininga, zona leste de Teresina.

Confira o vídeo:

A idosa conduzia um Toyota Prios Cinza quando se chocou com um Prisma Preto no cruzamento das avenidas. Segundo familiares, a idosa está apenas com um ferimento no braço. A mesma foi conduzida a um hospital particular e seu estado de saúde é estável.

(Foto: Tarcio Cruz/ODIA)

A Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (CIPTran) e a Polícia Militar isolaram o local e estão realizando as averiguações necessárias. Até o momento, não se sabe a dinâmica do acidente.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no