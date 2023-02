Incêndio atinge casas conjugadas no bairro Nova Brasília após defeito na eletricidade

Um incêndio atingiu duas casas conjugadas localizadas no bairro Nova Brasília, na zona Norte de Teresina, na manhã desta segunda-feira (13). Segundo informações preliminares, a causa do fogo foi a parte elétrica das residências, que teria apresentado defeito.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

No total, são três casas conjugadas, mas apenas duas pegaram fogo. As residências eram de aluguel e serviam como fonte de renda. De acordo com Rainy Melo, filha da proprietária do local, os danos foram apenas materiais e ninguém ficou ferido.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

“Eu recebi a notícia através do meu sobrinho e de imediato vim para cá. Mas, graças a Deus ninguém se feriu e foram perdas que podemos recuperar. Aqui é nosso ganha pão, alugamos essa casa que a minha mãe construiu”, comenta.



No momento do incêndio, os vizinhos ajudaram a controlar o fogo. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados para o caso.



Francisco Filho e Jailson Soares/ O DIA TV